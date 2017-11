La Matinale – Post-vérités & Les Jeunes ont la Parole // 30.11

Le premier invité de ce soir vous parlera vérités et post-vérités … Non, il ne s’agit pas de fake news dans la Matinale ! Il s’agit de l’ouvrage « Post-Vérités » co-écrit par Philippe Lemarchand, avec nous en studio, Flora Chen et Jeanne Libfeld-Jegou. Leur ouvrage déniche les mensonges proférés sans aucune vergogne par des personnalités publiques depuis la Rome Antique jusqu’à nos jours. Sans surprise, on retrouve quelques dirigeants américains, mais aussi des sportifs qui ont juré par tous les dieux ne pas s’être dopé … et ont fini par changer leur version quelques années plus tard. Au-delà du fait, qu’on transforme, qu’on altère, qu’on dissimule, quel est notre rapport à la vérité ? Pourquoi les hommes et femmes politiques ne sont pas inquiétés quand ils mentent ? La valeur performative du discours aurait-elle supplanté la valeur de la véracité ?

« La post-vérité c’est vraiment Trump qui l’a amenée sur le devant de la scène »

En deuxième partie d’émission, on vous emmène au musée ! Et pas dans n’importe lequel, puisqu’on reçoit Anne-Sophie Vergne, chargée de programmation au Musée du Louvre. Mais ce soir nous ne parlerons ni des illustres pièces exposées sous la Pyramide, ni de visites guidées classiques. Vendredi 1, 8 et 15 décembre, le Musée du Louvre laisse carte blanche aux nouvelles générations avec le programme « Les jeunes ont la parole« . Vous pourrez assister à des moments proposés par des jeunes : lives, réinterprétations, créations … Les étudiants en histoire de l’art, bien sûr, mais aussi en sciences politiques vous feront découvrir à leur manière les dessous des collections.

« Les jeunes regardent les œuvres, s’en emparent et il faut qu’elles créent quelque chose aussi, qu’elles ne reste pas mortes »

Côté reportages, comme tous les jeudis Radio Parleur nous propose une interview d’un membre pilier de Roya Citoyenne, l’association qui vient en secours aux migrants dans la vallée franco-italienne (interview à retrouver en version longue sur le site de radioparleur). Et en fin d’émission, on retrouve le reportage de Philippine, qui a visité l’exposition « Lieux Saints Partagés » au Musée de l’Immigration.