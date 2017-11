La Matinale – Plan Etudiants & MicroCamp Radio // 09.11

Ce soir, nous parlons du « Plan étudiants » annoncé le 30 octobre dernier par le gouvernement. Sélection à l’entrée, bourses d’étude, mutuelles : on fait le point sur ce qui pourrait changer pour les étudiants avec Carolina Faye de l’UNEF.

L’UNEF qui a été consulté en amont, mais qui s’oppose aujourd’hui catégoriquement au projet, et appelle à la mobilisation le 16 novembre prochain.

On est en train d’organiser une sélection qui ne dit pas son nom.

En deuxième partie d’émission, on parlera de Micro-camp radio, un atelier d’initiation radiophonique un peu particulier, à destination des personnes réfugiées et déplacées. Que ce soit à Calais en France, en Géorgie ou en Irak, Cloé Caster et sa petite équipe donne la parole à ces anonymes, et leur propose de raconter leurs histoires. Une manière aussi d’archiver ce qui vivent les migrants aujourd’hui.

Enfin côté reportages, Violette Voldoire de radioparleur.net vous emmène rencontrer des militants anti-nucléaire opposés au projet Cigéo, et Théophile Vareille a été au Trocadéro, où se tenait un rassemblement en soutien à l’indépendance catalane.

On commence toujours la discussion en demandant aux gens leur premier souvenir de radio.

Présentation : Alban Barthélemy / Co-interviews : Eloïse Bussy et Victoria Peek / Chroniques : Violette Voldoire et Théophile Vareille / Web : Alban Barthélemy / Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard