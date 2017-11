La Matinale – Peyi An Nou & La Cie Jolie Môme // 22.11

Ce soir, la Matinale reçoit Marie-Ange Rousseau, dessinatrice du roman graphique Peyi An Nou écrite par Jessica Oublié. L’oeuvre enquête sur le fonctionnement et les conséquences du Bumidom, le Bureau pour le développement des Migrations des Déplacements d’Outre-Mer, qui organisa le déplacement de milliers d’ultramarins vers l’hexagone dans les années 1960-1980. La dessinatrice nous parle de ses recherches, du choix du roman graphique pour raconter des faits réels inspirées de l’histoire familiale de la scénariste Jessica Oublié et des répercussions que cette agence d’état a encore en France.

« Nous avons pu aller en résidence d’écriture en Martinique, c’était très pertinent pour le vivre en chair et en os. »

En deuxième partie d’émission, Loïc Canitrot de la compagnie de théâtre Jolie Môme nous présente leur pièce historique 14/19 La mémoire nous joue des tours, programmée dans le cadre du centenaire de la révolution bolchévique au théâtre de la Belle Etoile à Saint-Denis. Ce spectacle musical revient sur les événements menant à la première guerre mondiale en présentant une contre-histoire des origines du conflit.

« On a voulu s’intéresser aux personnes qui se sont opposées à la guerre, qui croyaient en l’internationalisme. »

Côté chroniques, Mylène nous parle du concert Mé 67 dans le cadre du festival Africolor (dont Radio Campus Paris est partenaire) et François refait l’émission à sa sauce.

Présentation : Anna Péan / Co-interviews : Mahaut de Butler et Dario Moreal / Web : Elodie Mulin / Réalisation : Rémy Dussart / Chroniques : Mylène et François Pieretti / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard