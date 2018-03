La Matinale -« Négationnisme culturel »& Paris d’Exil // 22.03

Pour cette dernière matinale de la semaine, la rédaction s’attaque à un sujet de taille : le « négationnisme culturel » . A l’heure, où le Directeur des éditions Gallimard souhaite rééditer les pamphlets antisémites de l’auteur Céline. Quel impact peut avoir ces rééditions ? Peut-on encadrer ces textes ? Mais aussi, peut-on dissocier l’oeuvre de l’artiste ? La question se pose également avec le cinéma et les réalisateurs Woody Allen ou Roman Polanski. Au combiné du téléphone de Radio Campus Paris, Annette Becker, professeure à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense et spécialiste des violences extrêmes et des cultures de guerre, réponds à ces questions et nous lit un extrait des Beaux Draps, le dernier des quatre pamphlets antisémite de Céline paru en 1941 en le déconstruisant ensuite.

« Il n’y a pas que dans ses pamphlets que Céline se montre raciste et antisémite. (…) C’est aussi le cas dans Voyage au bout de la nuit. (…) Il faut traquer tout ce qui dans son oeuvre est innommable. »

En deuxième partie d’émission, la matinale reçoit dans son studio, Marina et Romane pour parler de leur association Paris d’Exil. Celle-ci permet de mettre en lien des personnes exilés avec des familles qui pourraient les accueillir. L’organisation souhaite également pallier au manque d’informations concernant les graves atteintes au droit d’asile en France.

« Il y a une grande méconnaissance de la réalité de l’accueil des exilés. (…) Il est nécessaire de mettre à jour cette politique de non-accueil ».

Côté Chroniques, Martin Bodrero de Radio Parleur dresse le bilan de cette journée de manifestation un peu chaotique qui s’est tenue aujourd’hui à plusieurs endroits de la capitale (#22mars). Puis Elodie, en fin d’émission, parle justice et prostitution.

Présentation : Simon Mary / Réalisation : Adel Ittel / Co-interview : Lucas Chateau et Cécile / Chroniques : Martin Bodredo & Elodie / Web : Anna Péan / Coordination : Nina Beltram & Elsa Landard