La Matinale – Comme un Loup & 18e Journées Dionysiennes // 29.01

« Comme un Loup », c’est le titre d’un documentaire qui retrace l’histoire de Yaya, un des seuls jeunes de son quartier à suivre un un cursus général au lycée. Il est aussi le seul élève de son lycée à venir d’une cité, et à être noir. Ce sont donc des thèmes comme le déterminisme social que nous abordons en compagnie de Yaya Cissé, protagoniste du film, d’un des deux réalisateurs du film, Alexandre Muñoz, et de Yassin Alami, coordinateur et intervenant lors des projections/débats organisés autour du film.

« On montre très peu de modèles de réussite, même s’il y en a. Ce qui est important, c’est que le film montre des modèles de réussite qui ressemblent aux adolescents. Les modèles de réussite qu’on a à l’heure actuelle et qu’on véhicule depuis que je suis tout petit, c’est le footballeur et le rappeur. »

Les Journées Cinématographiques Dionysiennes sont de retour, elles se tiennent du 7 au 13 février au cinéma l’Écran à Saint-Denis. Pour nous parler de cette 18ème édition, placée sous le signe de la rébellion, nous recevons Victor Courgeon de l’équipe de programmation du festival.

« Il faut distinguer à la fois les artistes, qui seront présents au festival, comme Larry Clark et Jean-Pierre Mocky, qui sont rebelles dans la pratique de leur art, et leurs films qui sont totalement rebelles par les sujets, les personnages et par les récits qu’ils racontent. »

Côté chroniques, Simon nous fait un état des études d’audiovisuel en France (un indice : ça ne va pas très fort…). Emmanuel, lui, veut nous dire que quelque chose en lui a changé depuis sa dernière chronique…

