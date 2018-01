La Matinale- Loi fake news & création de lieux alternatifs//09.01

C’est une expression qui a marqué l’année 2017 : fake news. Après que Trump s’en est emparé, Emmanuel Macron, sur un registre différent, entend lui aussi s’en occuper. Lors de ses voeux à la presse début 2018, il annoncé qu’il souhaitait légiférer sur les fake news. Nous demandons ce soir à Patrick Eveno, président de l’Observatoire de la Déontologie de l’Information, que penser de cette loi.

Le lieu culturel de votre ville a mis la clef sous la porte il y a quelques années et vous pensez à le relancer sans savoir par quel bout vous y prendre ? Alternatiba, jamais à court d’idées, a pris le temps de façonner un guide de création des lieux alternatifs. Entre exemples de lieux actuels et aide juridique, ce guide vous présente les étapes essentielles qu’il vous faudra suivre pour créer le lieu. Une super initiative à retrouver dans son intégralité et en libre accès juste ici !

Côté chroniques, notre bon Jacques vous refile les bons plans étudiants de la semaine : concerts, conférences et événements sont à retrouver tout au long de cette chronique.

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Tiffany Battistel / Co-interview : Clément Gauvin / Chroniques : Jacques Bouillié / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard