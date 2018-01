La Matinale – Loi asile et immigration & festival MOFO // 11.01

C’est une loi qui fait grincer des dents les associations d’aide et de soutien aux personnes migrantes en France. Le projet de loi « asile et immigration » qui fait l’objet dont il est question depuis novembre 2017, faisait cette semaine les grands titres de la presse. Pour en parler nous recevons Héloïse Mary du BAAM, le Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants. On discute avec elle de ce projet de loi « absurde » selon certains, que le gouvernement s’efforce de présenter comme un moyen de simplifier et accélérer les procédures de demande d’asile.

« Les demandes d’asile sont également rendues plus difficiles par les fermetures de lieux associatifs. Le tout ne repose que sur des militants associatifs bénévoles. »

Après un sujet politique, place à la musique. Et pas n’importe laquelle. En deuxième partie, on reçoit Anaïs Garcia, la programmatrice du festival MOFO organisé par Mains d’Oeuvres. Le plus petit des grands festivals vous promet entre le 18 et le 20 janvier une programmation intrigante : entre de l’orgue électronique nigérienne, du rock en veux-tu en voilà, le MOFO vous permettra surtout d’assister à des performances uniques d’artistes n’ayant encore jamais collaboré. On fait confiance au petit pingouin, la mascotte du MOFO et on y va les yeux fermés, premièrement parce que c’est pas cher, et deuxièmement car si vous n’avez jamais mis les pieds à Mains d’Oeuvres, c’est l’occasion de découvrir ces 4 000 m² de culture à Saint-Ouen !

Présentation : Mahaut de Butler / Co-interviews : Nina Beltram et Lucas Chateau / Web : Nina Beltram / Réalisation : Etienne Bertin / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard