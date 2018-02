La Matinale – Lobbys de l’alcool en France & Mixage fou // 19.02

Ce soir, la Matinale de 19h vous parle de ce que vous mettez dans votre verre en soirée. Nous recevons le professeur Amine Benyamina, co-auteur avec Marie-Pierre Samitier de l’ouvrage « Comment l’alcool détruit la jeunesse« . Derrière ce titre aguicheur se cache une analyse de la signification et de la place de l’alcool en France : derrière le prétexte d’une identité commune et d’un terroir traditionnel, les lobbys du secteur s’en donnent à coeur joie. En plus de la déconstruction de la loi Évin, Amine Benyamina nous explique que ce sont surtout des messages subliminaux, ou des partenariats avec des soirées ou des salles de concert, qui permettent aux représentants des filières viticoles ou autres de s’assurer une consommation importante, notamment de la part des jeunes, qui boivent de plus en plus tôt.

En deuxième partie, place au son et plus précisément à la création sonore. Thierry Dilger, coordinateur du concours Mixage Fou, vient nous parler de sa 9ème édition ! Ouvert aux amateurs comme aux professionnels, l’association propose une banque de sons créée par trois artistes : Hervé Birolini, Jean-Marc Duchenne et Diego Losa. Tous trois ont constitué une banque de sons longue de 45 minutes, sur le thème « instrumentarium ». A partir de ces sons, tout est permis aux participants. Une seule règle : créer un son de 80 secondes. On évoque également avec notre invité les ateliers organisés par leur association auprès d’enfants. Et oui, vous saviez qu’à 3 mois déjà, on pouvait faire de la création sonore ? Le concours Mixage Fou est ouvert jusqu’au 4 mars prochain, et la soirée de remise des récompenses et d’écoute est prévue le 1er avril à Montreuil !

Au programme également de la Matinale de ce soir, un entretien d’Inès de la rédaction avec les auteurs du « Guide du Paris colonial et des banlieues« . Et pour clôturer l’émission, Ugolin nous fait un topo sur la course à l’espace, remise au goût du jour par les pontes de l’aérospatial.

Présentation : Pitoum / Réalisation : Pierre-Henri Dimitru / Co-interview : Mahaut de Butler & Nina Beltram/ Chroniques : Inès Edel Garcia & Ugolin Crépin-Leblond / Web :Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard