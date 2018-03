La Matinale – L’héritage en question & Dés(ordre)s // 06.03

On a beaucoup entendu les mots Johnny et héritage ces derniers temps. Mais savoir où finira la fortune du papy du rock à la française, est-ce que ça nous intéresse vraiment ? On voudrait pas plutôt parler de l’héritage en tant que mécanisme de non-distribution des richesses ? Ce soir, on parle, entre autres, d’héritage universel avec Philippe Steiner, chercheur en sociologie économique.

» L’héritage est conçu pour éviter de reconstituer l’héritage aristocratique et du clergé. Mais aujourd’hui, l’héritage se met à fonctionner comme un production d’inégalités générationnelles. »

Et la Matinale continue en vous conseillant un des nombreux événements qui vont commémorer mai 68 cette année. On reçoit Léna, coordinatrice, et Lise, chargée de communication du festival les Marmites artistiques, organisé par la promotion de conduite de projets culturels de l’université de Nanterre. Tous les ans, les étudiants organisent de A à Z un festival sur un thème de leur choix. Et cette année ils mettent la participation à l’honneur en organisant concerts, ateliers et rencontres sur le thème de Mai 68. Toutes les informations sont à retrouver sur leur page facebook.

« On veut valoriser les artistes amateurs. Notre but c’est aussi de faire se rencontrer des gens qui peuvent monter des projets ensemble par la suite. »

Côté chroniques, Laury-Anne de Radio Parleur part à la rencontre des occupants de l’université Paris 8 et Jacques, comme tous les ans, nous fait part de la propagande culturelle de la radio, et des événements à ne surtout pas rater dans les jours qui viennent.

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Tiffany Battistel / Co-interview : Armand et Elodie Hervier / Chronique : Laury-Anne Cholez Jacques Bouillié / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard