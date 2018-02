La Matinale – L’Europe vers la Transition Énergétique ? // 01.02

A l’occasion des Assises européennes de la transition énergétique organisées à Genève du 30 janvier au 1er février 2018, Toute l’Europe et Radio Campus Paris proposent une Matinale spéciale, dédiée à la transition énergétique en Europe !

Energie, environnement, santé… toutes ces thématiques sont liées et dépassent les frontières nationales. Mais alors, que fait l’Union européenne pour accélérer la transition énergétique ?

En première partie, nous poserons toutes nos questions sur les actions de l’Union européenne en faveur de la transition énergétique à Thomas Pellerin-Carlin, chercheur à l’Institut Jacques Delors sur la politique européenne de l’énergie et Jules Lastennet, web rédacteur de Toute l’Europe.

Fraîchement rentré des Assises européennes de la transition énergétique, le directeur Ile-de-France de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) Michel Gioria fera le point sur cet événement pour en expliquer les enjeux et nous donner un aperçu de l’engagement des collectivités. Un engagement qui se traduit notamment par des projets ambitieux financés par l’Union européenne.

Enfin, n’oublions pas l’engagement des jeunes : Clément Métivier, bénévole dans le réseau CliMates présentera les actions de ce think & do qui regroupe des étudiants et jeunes professionnels bénévoles engagés pour un modèle de société bas-carbone.

Présentation : Camille Molza / Co-interview : Elodie Hervier / Réalisation : Adel Ittel-El Madani / Web et coordination : Constance Lauffet (Toute L’Europe) et Elsa Landard