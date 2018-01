La Matinale – Législation des lieux musicaux & Agrocité // 10.01

Ce soir la Matinale reçoit Aurélien Dubois, co-fondateur de la Concrète et président de la chambre syndicale des lieux musicaux festifs et nocturnes. L’occasion de comprendre les implications pour nos scènes musicales du décret du 7 août 2017, qui limite le volume sonore lors des concerts. La négociation concernant cette loi est restée discrète, pourtant, elle change le ressenti physique des fêtards. La demande d’annulation du décret est en ligne ici.

« Je pense que les gens qui ont écrit ce décret ne sont jamais allés en boite. »

En seconde partie, nous rencontrons Catherine, Line et Rémi qui représentent le projet Agrocité, lieu d’agriculture dans la ville. Ces acteurs de la transition énergétique initialement installés à Colombes ont désormais installé leur site agricole et culturel à Gennevilliers. Un lieu destiné à la production des légumes dans l’espace urbain pour produire ce que l’on consomme. Nutrition, formation, permaculture, développement durable et tricot ! … Les cultures de l’agriculture, en somme !

« On a crée ce projet pour qu’il soit repris par les locaux et aller mener d’autres projets ailleurs ».

Martin de Radio Parleur nous rejoint exceptionnellement le mercredi au lieu du jeudi. Nous rencontrons avec lui les salariés d’Holiday Inn partis défendre leurs droits et leurs conditions de travail devant le parlement européen à Bruxelles.

Présentation : Camille Molza / Co-interviews : Philipp Fischer et Inès Edel Garcia / Chroniques : Martin Bodrero / Web : Elodie Hervier / Réalisation : Adel Ittel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard