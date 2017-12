La Matinale – L’abattoir vient à la ferme & Colok’arts // 21.12

Pour la dernière de 2017, la Matinale de 19h vous parle une fois encore d’alimentation. Et cette fois c’est le combat de certains éleveurs que l’on vous présente : on reçoit Caroline Dumas, du collectif Quand l’abattoir vient à la ferme. Ce collectif se bat pour que les éleveurs puissent tuer leurs bêtes chez eux. Une façon de respecter l’animal et de ne pas lui infliger un passage à l’abattoir long et stressant. Leur collectif ne rassemble pas que des éleveurs : des vétérinaires ainsi que des personnels travaillant en abattoir tentent tous ensemble de faire évoluer la législation française, qui interdit ce que d’autres pays acceptent depuis des années.

En deuxième partie d’émission, ils sont venus à 6 (Charlotte, Aymar, Carole, Den, Félix et Art Use Jones) pour nous présenter leur projet : Colok’arts. Rendez-vous du 6 au 10 janvier à la Maison des Initiatives Étudiantes pour les événements de ce festival organisé par Colok’a’terre, entre expositions photo, humour, fresque collaborative, peinture sur wax et concerts.

Côté chroniques, Laury-Anne de Radio Parleur nous raconte la journée de scrutin en Catalogne en direct depuis Barcelone ! Et Lucas nous explique comment naissent, changent et disparaissent les noms de nos rues.

Présentation : Alban Barthélémy / Réalisation : Adel Ittel / Co-interview : Laure Dandolo et Nina Beltram / Chroniques : Laury-Anne Cholez et Lucas Chateau / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard