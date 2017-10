La Matinale – L214 & la biennale Némo // 24.10

La condition animale est devenue une question de société. Circuits d’abattage, élevages intensifs, les souffrances des bêtes dans l’industrie agroalimentaire suscitent régulièrement l’indignation. Isis La Bruyère, de l’association L214 Ethique et Animaux, est venue nous expliquer leur combat. L214 est connue pour dénoncer les conditions de vie des animaux à l’aide de caméras cachées dans les abattoirs et les élevages. Dernièrement, deux militants de l’association ont été condamnés à une amende pour s’être illégalement introduits dans un abattoir des Yvelines afin, justement, d’y placer des caméras. Mais L214 continue de militer, et à vouloir jouer son rôle de « lanceur d’alerte ».

« Les consommateurs sont complètement désinformés par la publicité. Et personne n’a envie de sortir de sa zone de confort. Mais de plus en plus de monde cherche à consommer responsable. »

Ensuite, c’est Gilles Alvarez qui est venu nous présenter la Biennale Némo, événement international des arts numériques. Cette biennale, qui existe depuis plus de vingt ans, a pour objectif de mettre en avant les nouvelles images et le cinéma expérimental. Notre invité la présente comme la biennale de la création artistique à l’âge numérique. A ses yeux, l’art permet de porter un regard distancié sur la technologie, dont il faut se méfier. Le festival dure d’octobre 2017 à mars 2018, et mêle expositions, performances et manifestations en tous genres, à travers toute l’Île-de-France.

« On est complètement esclave du numérique, et aujourd’hui l’art s’apparente à des remparts, c’est une dimension critique. »

