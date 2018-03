La Matinale – Journée internationale des droits des femmes

Pour la journée internationale des droits des femmes, la Matinale vous propose de discuter de la condition des femmes du point de vue européen avec Pascale Joannin, directrice générale de la fondation Robert Schuman. Quelles sont les dernières avancées de l’Union Européenne en terme d’égalité hommes-femmes ? L’UE a-t-elle un rôle plus important à jouer dans l’homogénéisation des droits des femmes européennes ? Quels sont les grands combats que les instances politiques doivent mener en priorité ?

En deuxième partie d’émission c’est une autre initiative pensée pour accélérer la mixité dans les conseils d’administration, le milieu numérique, les instances de décision dans les start-ups … que la Matinale vous propose de découvrir. Les membres de l’association #JamaisSansElles refusent de participer à des débats, des conseils d’administration, des manifestations publiques où il n’y a pas au moins une moitié de femmes présentes. Etienne Parizot, signataire et membre de cette association (et astrophysicien par ailleurs) nous parle des enjeux de cette action concrète et simple à appliquer.

La journée internationale des droits des femmes, c’est avant tout une journée de lutte ! Et nos chroniqueurs nous en parlent ! Mahaut balaye pour nous le paysage international de la Journée Internationale des Droits des Femmes, tandis que Pitoum, qui aurait bien aimé être une femme pour lutter à plein temps, nous parle de paroisse, de pandas, de Valeurs Actuelles et des Antigones. Oui oui.

Présentation : Simon Marry / Réalisation : Adel Ittel / Co-interview : Elodie Hervier / Chronique : Mahaut de Butler et Pitoum / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landar