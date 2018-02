La Matinale – Journalistes en Turquie & l’expo MEMO // 21.02

Ces derniers mois ont vu l’escalade des attaques contre les libertés d’expression en Turquie. Cette semaine, Ahmet Altan, romancier et journaliste ainsi que son frère Mehmet Altan, journaliste lui aussi, ont été condamnés à la prison à perpétuité. On en discute avec Johan Bihr, responsable Europe de l’Est et Asie Centrale de Reporters Sans Frontières qui nous éclaire sur le passé historique de la Turquie, la personnalité du président Erdogan, et de la suite que pourrait prendre la situation.

« En Turquie, plus de 150 médias ont été fermés. La pluralité est réduite à peau de chagrin. »

L’archivage, les témoins de l’histoire … Un sujet ennuyeux ? On vous prouve le contraire avec François Gautret, et son incroyable archivage de l’histoire du hip-hop depuis vingt ans. Commissaire de l’exposition MEMO qui a lieu au Pavillon Carré de Baudoin jusqu’au 31 mars. Il nous explique pourquoi témoigner de toutes les expressions artistiques du hip-hop au fil des ans participe de la reconnaissance de cette culture anciennement underground devenue culture de masse. Au programme de l’exposition, une chambre d’ado, un tunnel de métro, une salle recouverte de BD grandeur nature, le tout dans une ambiance sonore pleine d’adrénaline … Une expo à ne pas rater, qui vous propose même des visites guidées tous les samedis à 15h !

« On a voulu sortir de l’expo classique chronologique, et emmener le visiteur dans les énergies que produit la culture hip-hop. »

Côté chroniques, Lucas nous raconte son expérience avec son ami afghan qu’il a hébergé pendant trois jours. Trois jours c’est peu, mais c’est déjà quelque chose. Rendez-vous sur Parisexil pour faire de même. Et on écoute une création poétique et sonore de Léa sur le thème du mois de février.

