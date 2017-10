La Matinale – Journalistes parias & Bescherelle Ta Mère // 23.10

Ce soir dans la Matinale, nous accueillons Benjamin Bousquet, jeune journaliste et auteur du livre « Journalistes, l’ennemi qu’on adore » : il vient nous parler de ces boucs-émissaires du XXIe siècle, devenus une cible de plus en plus prisée, notamment depuis les élections d’avril 2017. Expliquant la méfiance généralisée et grandissante envers cette profession, notre invité tacle les idées reçues sur les journalistes d’aujourd’hui. Il rappelle que même si on les critique beaucoup, ils restent essentiels pour nous permettre de nous informer.

« On confond trop souvent ceux qui commentent et ceux qui informent, mais il s’agirait de faire la différence entre les deux »

Notre deuxième invité vous est très probablement familier, puisqu’il s’agit de Sylvain Szewczyk, fondateur du célèbre site « Bescherelle ta mère ». Il vient ce soir nous présenter le livre qu’il en a tiré, « Je t’apprends le français, bordel ! », dans lequel il se donne pour noble mission de remettre dans le droit chemin ceux qui commettent des fautes à vous en faire saigner les yeux. Pour cela, il a rassemblé dans son ouvrage un étonnant florilège de tweets, commentaires web, annonces de vente ou encore étiquettes de supermarché bafouant toutes les règles de notre belle langue française.

« Sur le site d’une chaîne d’info en continu, j’avais trouvé un jour le mot « recrudescence », mais écrit en deux mots : « recrue d’essence » «

En complément d’émission, Betty nous emmène à une soirée Sofar Sounds, des concerts organisés en petit comité dans des appartements privés, tandis que Pitoum nous livre une chronique énergique sur le FMI.