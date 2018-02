La Matinale – « Un jour ça ira » & Le Crapo // 08.02

Ce soir, la Matinale de 19h vous parle « Un jour, ça ira », co-réalisé par deux frères, Stan et Edouard Zambeaux. A notre micro, Edouard Zambeaux nous raconte leur projet : donner la possibilité à des enfants habitant dans un Centre d’Hébergement d’Urgence de construire leur propre récit. En leur donnant des clefs d’écriture et par plusieurs ateliers, ce sont plusieurs voix, chantées, écrites, construites, qui racontent leur histoire, et pas celle qu’on voudrait leur faire porter. Un film documentaire, qui retrace cette aventure, à ne pas rater donc !

» Quand on habite au 115, tout devient le 115. »

La Matinale les avait reçus il y a quelques années, ils étaient alors situés à Villejuif. C’est maintenant à Vitry-sur-Seine que Paul Dedieu et sa troupe de la Ressourcerie du Spectacle sévissent. Recycler et mettre à disposition du matériel de spectacle, voilà (entre autres) leur activité. Mais c’est aussi une question de territoire et de lien social qui les anime : avec Paul Dedieu, du Fer à Coudre, une association d’artisans de l’art, ils occupent désormais le même espace, en plein coeur d’une ancienne zone industrielle. Leur défi ? Redynamiser et attirer les habitants du coin !

On retrouve également Mathilde pour une chronique artistico-féministe, dont vous pourrez retrouver les sources et les archives citées, ici, là et là. Et en fin d’émission François fera semblant d’être journaliste.

Présentation : Erwan Duchateau / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Elsa Landard et Cécile Agius / Chroniques : Mathilde Bigot et François Pierretti / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard