La Matinale – Ces jeunes qui tombent & bateau El Alamein // 05.03

« Ces jeunes qui tombent », c’est le documentaire signé par Azzedine Zoghbi et Cécile Favier sur les ravages de l’héroïne en banlieue parisienne dans les années 1980. Ses conséquences sociales, la propagation du VIH, le tabou et l’auto-censure des familles décimées par l’héroïne, on en discute ce soir également avec Fabrice Olivet, président de l’asso ASUD (Auto-Support des Usagers de Drogue). Nos trois invités nous apprennent notamment qu’aucune statistique officielle ne reste de cette époque, et que c’est à cette période-là que les contrôles « au faciès » se sont généralisés.

Si le documentaire vous intéresse et que vous aimeriez en apprendre plus, la projection-débat a lieu jeudi 15 mars 2018 à 11h, à l’occasion de la première journée dialogue Mémoires, Banlieue(s), Addictions au centre culturel Aragon-Triolet à Orly.

« L’héroïne, c’était tabou à tous points de vue. Ce sont des frères, des soeurs, des parents qui ont vu la déchéance de membres de leur famille. Et en plus, la société leur renvoyait une image de dealer, c’était une double voire une triple peine. »

La crue de la Seine n’a pas inquiété que les utilisateurs de RER ou les autorités de la ville. Les lieux culturels en ont aussi pâti, et notamment les nombreuses péniches parisiennes qui font office de salles de spectacle. Le bateau El Alamein, qui fait revivre la chanson française, a fait partie de ces lieux culturels obligés de fermer leurs portes pendant quelques semaines. Marine est la propriétaire et la gérante du bateau : elle nous explique comment une habituée de l’El Alamein a lancé une cagnotte pour aider la bateau à dépasser cette mauvaise passe … Cagnotte qui a aujourd’hui dépassé les 9 000 euros. La Matinale reçoit également le chanteur de Danny Buckton Trio, un groupe qui a fait ses premiers pas au bateau, et nous offre un live rafraîchissant !

Côté chroniques, Simon nous fait un résumé de l’engagement à la française et à l’américaine, lors des cérémonies des Césars et des Oscars …

Présentation : François Pieretti / Réalisation : PH Dimitru / Co-interview : Elsa Landard et Lucas Chateau / Chronique : Simon Marry / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard