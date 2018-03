La Matinale – Interprétation des rêves et Musiques Brutes

Le rêve est depuis plus d’un siècle un objet d’étude centrale de la psychanalyse et des neurosciences. Peut-il être appréhendé par les sciences sociales ? Y-a t-il une interprétation sociologique des rêves ? Nos rêves sont-ils influencés par notre époque et notre milieu social ? C’est en tous cas ce que Bernard Lahire a tenté d’explorer son livre « L’interprétation sociologique des rêves » aux éditions La Découverte. Il est avec nous en studio pour en parler.

En seconde partie, Frank de Quengo, co-programmateur du festival Sonic Protest vient nous parler des Rencontres internationales autour des pratiques brutes de la musique, organisées les 9 et 10 mars à FGO Barbara, pendant le festival Sonic Protest. Deux jours de rencontres et de concerts pour « mettre en valeur ses liens entre pratique expérimentale de la musique et handicap mental et psychique ».

« On a voulu mettre en lumière le lien qu’il y a entre les artistes qu’on programme depuis 2003 à Sonic Protest et des personnes handicapées qui pratiquent de la musique »

Pour finir, François est venu remplir son rôle de chroniqueur et nous donner les informations du jour avec ce petit quelque chose en plus qui fait tout le sel de l’exercice éditorial…

Présentation : Camille Molza / Co-interviews : Flora Cattala et Philipp Fischer / Chronique : François Pieretti / Réalisation : Zoé Perron / Coordination : Nina Beltram & Elsa Landard / Web : Elsa Landard