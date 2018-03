La Matinale – InterFaith Tour & Intersection // 01.03

Ce soir, La Matinale de 19h reçoit l’InterFaith Tour au complet. Bettina, Eloi, Sami et Bénédicte ont parcouru le monde pendant sept mois à la recherche d’initiatives inter-religieuses et inter-convictionnelles. Riches de leurs rencontres sur les cinq continents, ils racontent leur expérience humaine au micro de La Matinale avant de partir pour témoigner dans plus de 45 villes en France.

« Chaque contexte est particulier, chaque pays est traversé par des circonstances particulières. La religion, ce sont les fidèles qui la font. »

En deuxième partie d’émission, Erika Momo Nomeni et Paulo Higgins Guérin rejoignent le studio pour présenter le festival Intersection dont ils sont les co-organisateur.rices. Cet évènement dont Radio Campus Paris est partenaire souhaite mettre en lumière les femmes invisibilisées, notamment les femmes racisées et/ou trans*. Le festival sera rythmé par des concerts, des ateliers ou encore des tables rondes, à la Parole Errante à Montreuil.

« Dans la société, on est pas représentées, dans la publicité, dans les médias, dans les livres d’école. J’ai envie de valoriser ceux qui sont invisibilisés. »

Côté chronique, Martin de Radio Parleur est parti à la recherche d’initiatives d’accueil pour les migrants dans le cadre de la Convention nationale sur l’accueil et les migrations.

