La Matinale – Innovation à l’école & A nous la nuit // 06.12

Les plus pessimistes les voient comme des fainéants planqués à l’Education Nationale, les plus optimistes comme le ciment de notre République. Emmanuel Vaillant, journaliste et auteur du livre « Bonnes nouvelles de l’école » publié aux Editions Jean-Claude Lattès, a traqué pendant plus de deux ans les projets, les initiatives, les idées des profs du coin de la rue. Que font vraiment les professeur.e.s et instituteur.rices pour rendre l’apprentissage des enfants plus agréable ? Il nous raconte ce qu’il pense du potentiel du numérique pour l’école aujourd’hui, de l’école inversée mais aussi de la notation.

« Je suis convaincu qu’il y a un grand mouvement de transformation qui s’opère par le bas dans les écoles. »

De l’école à la rue, il n’y a souvent que quelques portes à franchir. Mais l’espace public, et notamment la ville, n’est pas toujours un endroit bienveillant. Entre remarques, intimidations et discriminations, rares sont ceux à n’avoir jamais été inquiétés pour leur sexe, leur orientation sexuelle, ou même leur apparence. C’est contre cette violence et ce mal-être que se bat l’association A nous la nuit. Mathilde Armantier, co-fondatrice, nous explique comment son organisation lutte pour que chacun soit respecté et légitime d’utiliser les salles de concert, les boîtes, la rue et les transports, la nuit. Elle nous explique pourquoi selon elle, on ne peut pas traiter le harcèlement de rue de jour comme le harcèlement qui se produit la nuit, notamment car de nouveaux facteurs, comme l’alcool, entrent en jeu, et que le tout se déroule sous couvert d’atmosphère festive …

« L’idée de virilisation, c’est l’idée qu’il n’y a qu’un seul genre masculin viril qui est légitimé dans l’espace urbain. Toutes les autres genres, toutes les autres manières d’exprimer son identité genrée et sexuelle sont illégitimes ce qui veut dire les femmes, les personnes LGBTQ+, certains hommes même cisgenre, ou hétérosexuels mais qui pourtant ne performent pas assez de virilité … tous ceux-là peuvent être illégitimes dans l’espace urbain. »

Côté chroniques, Mathilde nous parle de la façon dont les médias français ont parlé du CBD, ce liquide issu du cannabis maintenant disponible pour les e-cigarettes. En fin d’émission, Mickaël, pour la chronique musique du mercredi, nous présente la Fraîche Liste de décembre, la sélection musicale de Radio Campus Paris.

Présentation : Philippine R. / Co-interviews : Flore Catala et Jeremy Baron / Web : Nina Beltram / Réalisation : Rémy Dussart / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard