La Matinale – Les grèves en France & SEDD // 28.03

À quoi sert la grève ? Quel traitement médiatique lui est réservé ? Pourquoi la grève fait-t-elle râler les gens ? Étienne Pénissat, chercheur au CNRS en sociologie et auteur de l’ouvrage La dynamique des grèves et des conflits du travail en France. Le point de vue sociologique, est notre invité et répond à nos questions sur la grève en les rattachant au contexte actuel avec la grève des cheminots. Nous analyserons l’angle privilégié par les médias pour parler des revendications actuelles et la manière dont sont perçus les grévistes.

« Quand il y a une grève il y a plutôt un soutien de la population car souvent cela exprime des choses auxquelles les gens sont confrontés et qu’ils connaissent, des revendications qui les touchent et impactent leurs conditions de vie. »

Manue et Caroline, membres du REFEDD, viennent en deuxième partie d’émission nous parler de la Semaine étudiante du Développement Durable, du 2 au 18 avril 2018. Le REFEDD (Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable) se donne pour mission de fédérer des associations étudiantes ayant pour objectif de mettre du développement durable au sein de leur campus. Pour fédérer les étudiants et tous les autres acteurs engagés, la semaine sera remplie d’événements à retrouver sur la page Facebook de l’association.

« Le développement durable est un métier d’avenir, qu’on décide de s’y diriger, ou de l’insérer dans le monde de l’entreprise. »

Côté chroniques, la Matinale se téléporte en Espagne discuter avec Marie et Nil de l’association Deux pas vers l’autre, partis faire le tour de l’Europe à pieds à la découverte de sa diversité de cultures, populations, paysages, traditions européennes… Puis Xenia se penche sur la nouvelle loi dite des « fake news » qui aborde les différentes manières de divulguer de fausses informations dans les médias et sur les réseaux sociaux.

