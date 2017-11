La Matinale – Gardien en Cité U & Tangomotan // 14.11

Ce soir la Matinale consacre sa première partie d’émission à Mathurin, auteur et dessinateur du livre « Bienvenue en Cité U« . Il revient sur son expérience de neuf ans à la loge du veilleur de nuit. C’est lui qui arpentait les couloirs de résidences étudiantes pour vous demander de baisser la musique ou prenait des cafés avec des étudiants de passage. Entre événements tragiques et instants privilégiés, l’auteur nous raconte avec nostalgie cette tranche de vie marquante.

« Ce que tu vois en Cité U c’est vraiment une micro société »

Et les Tangomotan font swinguer le studio en ce jour de sortie de leur nouvel album « Défense d’afficher ». Blanche à la contrebasse, David au violon, Marion au bandonéon et Léandro au piano évoquent leurs origines, influences et aspirations. Rappelant les origines ouvrières du tango, ils tiennent surtout à décloisonner le genre, affirmant prestement que non, le tango ce n’est pas que pour les vieux !

« Le tango c’est intemporel, il n’y a pas de moment où c’est branché. Il sert à toutes les revendications et à toutes les révoltes »

Du côté des chroniques Flore nous a parlé climat et disparition des Îles Fidji en passant par la Cop23 et Jacques nous a tout dit sur l’actualité étudiante de la semaine.

Présentation : Camille Molza / Co-interviews : Flore Catala et Amelle Youssefi / Chroniques : Flore Catala et Jacques Bouillé / Web : Philippine R. / Réalisation : Tiffany Battistel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard