La Matinale – François Berdougo & Irrintzina // 23.11

« La fin du sida est-elle possible ? « C’est une question aussi importante que complexe. Heureusement, François Berdougo et Gabriel Girard ont écrit un livre pour y répondre. Aujourd’hui dans l’émission, François Berdougo nous retrace les contours de la lutte contre le sida, depuis l’apparition de la maladie en 1985. Il nous explique ce qui a été réussi jusque là et présente ce qu’il reste encore à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif d’éradication du virus d’ici 2030. En l’occurrence, le combat passe par l’amélioration des politiques sociales et par une prise de conscience collective.

« Il se trouve qu’aujourd’hui il reste encore un socle conséquent et considérable de fausses croyances liées à la transmission du virus »

En deuxième partie d’émission, la réalisatrice Sandra Blondel, nous parle de son film Irrintzina et des combats de l’association Alternatiba. Son film raconte comment une poignée de militants de l’organisation basque Bizi a lancé une mobilisation hors du commun qui continue et prend de l’ampleur. Avec Gabriel de l’association Les Amis de la Terre, la réalisatrice nous expose les enjeux des combats pour l’environnement à l’heure de « l’appel des 15 000 » publié dans le Monde la semaine dernière. Les invités vous donnent rendez-vous le 12 décembre à Paris à l’occasion de l’appel de la Coalition Climat21, et en 2018 pour le Tour Alternatiba !

« Les médias nationaux n’ont pas relayé le film. Le JT de France 2 est venu à l’arrivée du tour Alternatiba. Ils ont fait un reportage sur la gastronomie sans dire une seule fois le mot « climat ». »

Côté chroniques, Tristan de Radio Parleur nous parle du sort des résidents de Saint-Denis qui ont été délogés suite aux attentats de 2015, et Tiana nous fait un point sur la COP23 qui s’est achevée la semaine dernière à Bonn.

Présentation : Alban Barthélémy / Co-interviews : Lucas Chateau et Dario Moreal/ Web : Lucas Chateau / Réalisation : Mickaël Bernard / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard