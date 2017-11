La Matinale – Écriture inclusive & Eat & Meet // 16.11

En première partie, Sarah Pépin-Villar nous parlera de la décision de plus de 300 profs du secondaire et d’université d’arrêter d’enseigner que « le masculin l’emporte sur le féminin » dans la langue française. Cette professeur de français en collège, signataire du manifeste publié sur Slate, nous explique les raisons de cette décision mais aussi le rapport entre le langage et les structures sociales.

« Déjà avant, au XVIIe siècle, il y avait l’usage de la règle de proximité ou de majorité. »

Né au Brésil en 2016 dans la tête de trois architectes francophones, le projet Eat & Meet est une association embauchant des personnes réfugiées en France en tant que chefs cuisiniers. Ceux-ci animent des ateliers culinaires et proposent de la cuisine de leur pays d’origine. Mais le projet est surtout pensé comme un tremplin pour l’intégration de ces personnes réfugiées. On reçoit une des trois co-fondatrices de ce projet, Marie Leglaye, qui nous en apprendra plus sur les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans ce « food truck » solidaire qui entend également proposer des cours de français autour de la cuisine. Leur but sur le long terme ? Partir dans un bus aménagé dans toute la France pour proposer leurs activités.

« Ces personnes réfugiées ont un contrat d’intégration républicaine, et dans ce cadre ont des cours de français. Mais les cours autour de la cuisine permettent de donner du sens à ce qu’ils apprennent. »

Côté reportages, Claire Dietrich de Radio Parleur à été faire un tour à la COP23 et a suivi l’occupation de la mine de charbon d’Hambach en Allemagne.

Présentation : Mahaut de Butler / Co-interviews : Cécile Agius et Nina Beltram / Reportage : Claire Dietrich / Web : Arthur Jean / Réalisation : Antonin Simard / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard