La Matinale – « Derrière les fronts » & WYNKL // 29.03

Comment une situation politique influe-t-elle sur la psyché d’un peuple entier ? C’est la réponse à laquelle Samah Jabr, docteure en psychiatrie, tente de répondre dans son recueil de chroniques, « Derrière les fronts – Chroniques d’une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation ». Elle nous explique comment les solidarités formées par les palestinien·ne·s sont brisées par l’occupation israélienne, mais aussi quelles pathologies psychologiques sont à imputer à celle-ci. La docteure Samah Jabr nous parle aussi de la réalité de la pratique de la psychiatrie en Palestine. On en apprend plus sur le film du même nom « Derrière les fronts », réalisé par Alexandra Dols, et sorti en 2017 en France, qui est également notre invitée.

« La psychologie dominante s’est développée dans un pays « tranquille », riche, sans guerre, elle n’était pas développée par des gens marginalisés qui on expérimentés la discrimination. Elle met beaucoup d’emphase sur l’expérience personnelle. Ce genre de psychologie dominante installe une dichotomie entre la politique et la psychologie. Moi j’essaie de faire le contraire : j’essaie d’intégrer l’aspect politique, la discrimination et la marginalisation, et comment la violation des droits de l’homme influent sur les individus et le collectif. »

Les cours de danse classique de votre enfance vous ont laissé un souvenir amer et mal aux pieds ? Vous ne trouvez pas votre bonheur dans les boîtes de votre ville ? Si vous rêvez d’un tiers-lieu où danser sans pression, WYNKL est fait pour vous. WYNKL, contraction de Willy et Link, les deux danseurs à l’origine de ce projet, vous proposent des training sessions, des scènes ouvertes, et même des impros dirigées ! Ce projet est parti du constat que peu d’échange se faisait entre des danseurs de spécialités différentes. La prochaine Training Session Party aura lieu le 31 mars au 104. Lors de ces grandes séances d’improvisation collectives, rien n’est interdit. Le but ? Permettre à tous types de danseurs (professionnels ou amateurs) de venir s’initier à tous types de danses sur de la musique live. Rendez-vous ce samedi au 104 !

« L’élément qui fédère aussi bien les danseurs professionnels qu’amateurs, aussi bien danseurs urbains qu’académiques ou traditionnels, tout comme les enfants, c’est que Wynkl propose un environnement où chacun peut se retrouver, en tant que simple amateur de mouvement. »

Côté chroniques, Killian de notre partenaire Radio Parleur nous fait rencontrer la Fanfare Invisible, que vous avez peut-être déjà rencontrée au cours de manifs, ou à Nuit Debout. Une fanfare engagée pour une chronique en musique.

Présentation : Elodie Hervier / Co-interviews : Arthur Jean et Nina Beltram / Chroniques : Killian / Web : Nina Beltram / Réalisation : Maxime Fassiotti / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard