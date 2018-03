La Matinale de 19h – Scandale Oxfam et Recontres InCité // 15.03

La Matinale reçoit ce soir en première partie d’émission Erwan Queinnec, professeur d’Economie à l’Université Paris 13, et auteur d’un article traitant des suites du scandale concernant l’ONG Oxfam. Suite à la révélation des échanges sexuels tarifés dont trois ex-employés de l’organisation sont accusés, de nombreuses questions surgissent. Comment appréhender une telle affaire, quelles effets cela aura-t-il sur l’activité de l’organisation, que peut-on réellement interdire aux employés d’une ONG… Tant d’interrogations auxquelles la Matinale vous apportera des éléments de réponse.

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur les rencontres InCité, ayant lieu pour leur deuxième édition au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Lionel Massetat, directeur du théâtre, est avec nous pour présenter ces rencontres, qui aborderont et éclaireront la question « Humain, demain ? ». Proposer une définition de l’Homme, tout en y intégrant les révolution technologiques et les problématiques éthiques, tel sera le vaste programme de l’événement. Afin d’y œuvrer, de nombreux chercheurs, artistes et réalisateurs seront présents, et ce du 17 au 25 mars prochain.

Côté chroniques, Violette de Radio Parleur est en direct du procès Tarnac au Tribunal de Grande Instance de Paris, et Simon nous parle des voyages « privés » du Président, en Inde, suivi par une flopée de journalistes.

iPrésentation : Erwan Duchateau / Réalisation : Eliott Janon / Co-interview : Gabrielle Bayer et Arthur Jean / Chroniques : Violette Voldoire et Simon / Web : Gabrielle Bayer / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard