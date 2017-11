La Matinale – Mariame Tighanimine & le Mégaphonetour // 02.11

Ce soir, notre première invitée est l’auteure de « Différente comme tout le monde« , paru fin septembre aux Editions Le Passeur. Mariame Tighanimine nous raconte son vécu de petite fille puis jeune fille voilée, que l’on a toujours voulu catégoriser : croyante, banlieusarde, voilée … Alors qu’elle souhaitait simplement être elle-même sans revendication particulière. Avec humour et brio, Mariame Tighanimine nous dresse (entre autres) le portrait d’un système scolaire et universitaire français plombé par le racisme et le mépris de classe. On revient avec elle sur ses études, son aventure en tant qu’entrepreneuse, et le message qu’elle aimerait aujourd’hui faire passer avec son livre.

« On a souvent voulu m’associer à des causes ou des personnes avec lesquelles je n’avais rien en commun. »

Le Mégaphonetour, fondé par notre invitée Caroline Guaine, voyage aux quatre coins de la France pour faire découvrir les artistes qui feront la scène de demain. Ce festival itinérant veut donner leur chance aux jeunes artistes et leur permet de découvrir la scène par la pratique. Il s’agit aussi de créer une synergie entre les artistes, de leur permettre de se constituer un réseau, et de leur apporter des compétences professionnelles concrètes pour gérer leur projet. La fondatrice nous parle de ce projet d’un genre nouveau. Pour y participer, l’appel à candidatures débute courant novembre pour les intéressés !

« L’idée, c’est d’être une photo de ce qui se passe dans la musique actuelle. »

Militant pour un monde « sans nucléaire, ni civil, ni militaire », le Forum Social Mondial Antinucléaire débute le 2 novembre. Pour en savoir plus, on écoute l’interview par Radio Parleur de Kolin Kobayashi, journaliste japonais établi à Paris et organisateur du Forum Social Mondial. Il nous parle de la contestation anti-nucléaire et des solutions qui existent pour réussir à se passer de cette énergie.

Présentation : Marion Guichaoua / Co-interview : Victoria Peek et Xénia Ivanova / Chronique : Radio Parleur / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard / Web : Arthur Jean