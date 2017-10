La Matinale de 19h – Le film l’Assemblée et Des Liens // 30.10

Mariana Otero, revient sur la naissance et la vie de ce mouvement. Dans ce film émouvant, drôle et politique, le spectateur suit les nombreux acteurs du mouvement dans leurs rassemblements, parfois difficiles et fragiles, mais toujours sincères et engagés. Comment parler ensemble, sans parler d’une seule voix, c’est la question que pose le film de Mariana Otero. La Matinale de 19h tente ce soir d’apporter également des éléments de réponse à cette question, et de vous faire revivre le mouvement Nuit Debout. Il y a tout juste un an et demi, des citoyen.ne.s se réunissaient à Paris place de la République pour lutter contre un projet de réforme du code du travail, la loi El Khomri. Cela devient rapidement l’occasion d’inventer une autre manière de faire de la politique, et aboutit à la naissance de Nuit Debout. Le documentaire L’assemblée , de, revient sur la naissance et la vie de ce mouvement. Dans ce film émouvant, drôle et politique, le spectateur suit les nombreux acteurs du mouvement dans leurs rassemblements, parfois difficiles et fragiles, mais toujours sincères et engagés. Comment parler ensemble, sans parler d’une seule voix, c’est la question que pose le film de. La Matinale de 19h tente ce soir d’apporter également des éléments de réponse à cette question, et de vous faire revivre le mouvement Nuit Debout.

« Même si Nuit Debout n’a pas trouvé de réponses, l’Assemblée a posé les bonnes questions, et a remis en question ce qui nous semblait évident. »

Donia Berriri, artiste-musicienne (sous le nom d’ En deuxième partie d’émission, la Matinale reçoit, artiste-musicienne (sous le nom d’ Achille ) et membre du collectif Des liens . Ce dernier rassemble des artistes musiciens, des acteurs culturels mais également des dessinateurs dans plusieurs villes françaises. Leur but ? Agir localement, afin que les salles de spectacle s’ouvrent d’avantage aux personnes en précarité et que des rencontres avec des artistes soient initiées.

« L’idée c’est de faire les choses au présent : de collecter la parole et créer quelque chose. »

Côté chroniques, Théophile revient sur l’hommage à Rémi Fraisse qui a eu lieu jeudi dernier dans les rues de Paris, et Flore éclaircit pour nous le mystère des ondes gravitationnelles.

