La Matinale de 19h – Attention Travail d’Arabe & Creartup //19.03

Ce soir, dans la Matinale, nous recevons Ali Guessoum, fondateur de l’association Remembeur qui lutte contre le racisme à travers notamment des interventions scolaires : il vient aujourd’hui nous parler de son livre Attention, Travail d’Arabe. Si cette expression a pris un sens péjoratif avec le temps, cette série d’affiches humoristiques a pour but de déconstruire les stéréotypes et les préjugés racistes.

« Dans le langage il y a une banalisation de la violence. Les mots peuvent faire mal. On serait bien inspirés d’inverser les scénarios. »

La troisième édition du Festival Creart’Up, lancé par la Ville de Paris, se tiendra les 24-25-26 à la Tour des Dames et au Point Éphémère. Son objectif est d’accompagner des projets culturels audacieux sur la voie de la professionnalisation et présenter la contribution des étudiants au dynamisme et à la vie culturelle du territoire parisien. Pour en parler, nous recevons Tina Biard et Anahïd Zahouri, accompagnés Camille Teyssier et Florian Plamont lauréats d’une précédente édition avec l’application Brickx disponible sur Android.

« On crée une forme de chasse au trésor dans le 11e arrondissement pour découvrir la ville autrement. »

Côté chroniques, Ugolin a été inspiré pour parler des états généraux de la bioéthique par une association assez surprenante… Emmanuel, de son côté, veut nous du discours du député François Ruffin sur les travailleuses précaires à l’Assemblée Nationale.

