LA MATINALE – LE COÛT DES JO & EDITIONS VÉLIPLANCHISTES // 19.10

Ce soir, la Matinale de 19 heures se penche sur le budget des Jeux Olympiques. Paris a obtenu les Jeux pour l’édition 2024, dans sept ans … On nous vante des équipements sportifs de haute volée, des retombées économiques florissantes, des travaux dans les transports. Mais combien tout ça va-t-il coûter ? Pour en parler, Wladimir Andreff, économiste du sport à l’université Panthéon Paris 1 – Sorbonne et président du conseil scientifique de l’Observatoire de l’économie du sport. Le budget promis : 6,7 milliards d’euros, même s’il sera vraisemblablement dépassé, car les villes candidates ont tendance à sous-estimer leurs coûts pour obtenir l’attribution des Jeux. C’est la malédiction du gagnant de l’enchère. Face à cela, selon les scénarios, les retombées économiques se chiffrent du quitte au double. A notre micro, Wladimir Andreff plaide donc pour un contrôle indépendant du budget tout au long des sept ans de préparation, afin d’évaluer les coûts et de limiter au maximum le dépassement.

« Il y a une loi économique selon laquelle le coût des JO doit toujours être dépassé »

En deuxième partie, on reçoit Laura Boisset, co-fondatrice des Editions des Véliplanchistes. Cette jeune maison se crée d’abord pour donner naissance à l’édition print du webzine Soubresauts – Scènes Francophones autour de la création musicale francophone émergente. L’objet, c’est de chercher tout ce qu’il y a de frais et d’innovant dans la musique écrite en français, faire découvrir des artistes débutants. Le premier numéro sera justement consacré… aux premières fois. Mais les Véliplanchistes publient aussi d’autres artistes, des photographes, des écrivains. Le premier roman d’Axel Desgrouas (du groupe Métro Verlaine) sera publié prochainement. Si ça vous intéresse, le lancement de la revue, c’est samedi 28 octobre au disquaire Walrus dans le 18ème.

« Je pense que c’est un peu une mode de chanter en français en ce moment. Avant quand on parlait de chanson française, on pensait à quelque chose de ringard et vieillot. »

