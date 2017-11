La Matinale – Corruption d’élus & Paris en toutes lettres// 07.11

Cahuzac, Thévenoud, les Balkany … Tous les scandales touchant les hommes et femmes politiques françaises sont-ils une coïncidence ? Ou sont-ils le résultat d’un apprentissage inhérent au système politique français ? L’école de la délinquance de nos élus, c’est ce dont parle Nicolas Tavernier dans son livre « Un village sous influence ».

« Au fil du temps j’ai vu que dans la communauté de communes d’Eric Woerth, il se faisait des choses absolument pas catholiques. On les a dénoncées, mais quand on est 1 ou 2 contre 40, c’est dur de s’opposer à un baron local. »

On ne parle pas que de politique dans la Matinale et heureusement ! En deuxième partie d’émission on parle du festival Paris en toutes lettres organisé par la Mairie de Paris et la Maison de la Poésie. Ce festival met à l’honneur la littérature, et toutes ses hybridations. Lectures, rencontres, siestes acoustiques … voici ce qui vous attend au festival Paris en toutes lettres qui aura lieu du 9 au 20 novembre dans divers lieux culturels de la capitale.

« Les publics sont différents d’une rencontre à l’autre, mais j’espère surtout décloisonner et les mélanger tous. »

Côté reportages, Arthur et Mélissa ont pris le pouls de ceux qu’on pourrait appeler « les nouveaux parisiens » : qu’ont-ils ressenti lors de leur arrivée à Paris ? Et comme tous les mardis, Jacques nous livre sa sélection des actus étudiantes de la semaine !

Présentation : Philippine R / Co-interviews : Mahaut de Butler et Dario Moreal / Chroniques : Mélissa Delavalle, Arthur Jean et Jacques Bouillié / Web : Nina Beltram / Réalisation : Tiffany Battistel / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard