La Matinale – Dans la combi de T. Pesquet & Vendredi 13 // 22.01

Il vous avait fait rêver avec ses photos extra-terrestres, depuis quelques semaines vous pouvez lire et regarder son aventure dans la BD de Marion Montaigne (plus connue sous le nom du Professeur Moustache sur Arte) : « Dans la combi de Thomas Pesquet » publiée aux Editions Dargaud. Entre ses déplacements dans les centres d’entraînement spatiaux aux Etats-Unis, en Allemagne et en Russie, et ses discussions avec Thomas Pesquet depuis l’ISS en plein espace, Marion Montaigne nous explique comment une fois encore elle (et son atelier) ont vulgarisé des phénomènes astro-physiques super compliqués pour qu’on puisse presque tout comprendre. La rédaction de Radio Campus Paris a aimé son humour qui tout au long de la BD, tente de fissurer l’image de héros infaillible de Thomas Pesquet.

» Un entraîneur d’astronaute m’expliquait le profil psychologique des astronautes : il faut des gens à la foi assez sûrs d’eux et en même temps il faut qu’ils soient assez sociaux en lieu clos avec des gens qu’ils n’ont pas choisis, qui ne sont pas de la même nationalité. »

En deuxième partie d’émission, on reçoit deux comédiens du spectacle Vendredi 13, Amina Boudjemline et Loïc Le Manac’h , qui se joue en ce moment au Théâtre de la Reine Blanche et ce jusqu’au 25 février, ainsi que le programmateur de la Reine Blanche, Ulysse Baratin. Ils nous racontent comment ils ont porté ce projet théâtral, sur un thème difficile à aborder tant du point de vue de la fiction que de la parole politique.

« On ne s’empare pas des attentats de novembre 2015, ce n’est pas une réalité qu’on peut répliquer. Ce n’est pas du théâtre documentaire, on ne réplique pas l’horreur. »

Côté chroniques, Ugolin nous explique pourquoi le président de la toute nouvelle collectivité territoriale corse s’est exprimé en corse et en quoi c’est un acte politique. Une chronique en français aux accents … revendicateurs. Pour finir, Pitoum nous parlera du forum de Davos et du dernier rapport d’Oxfam sur les inégalités, dont les conclusions, décidément, ne changent pas d’un poil.

Présentation : François Pieretti / Réalisation : Pierre-Henri Dimitru / Co-interview : Flore Catala & Elodie Hervier / Chroniques : Ugolin Crépin-Leblond et Pitoum / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard