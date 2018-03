La Matinale – Combats Kurdes/Turcs à Afrin & Migrantour // 07.03

La situation du peuple kurde en Turquie et en Syrie sera évoquée ce soir en première partie d’émission par le président de l’association Komciwan – Jeunes Kurdes de France, Azad Bapir. Victimes de guerre et d’exclusion, les Kurdes sont le plus grand peuple sans État. Née en 2017, l’association Komciwan regroupe la jeunesse de la diaspora kurde en France et l’informe sur la culture et l’identité kurde afin d’aider les jeunes à mieux s’intégrer dans la société française.

Le vendredi 9 mars, le nouvel an kurde appelé Newroz sera célébré lors d’une soirée solidaire à la Mairie du 11e arrondissement. Les bénéfices obtenus lors de cette soirée seront reversés aux enfants d’Efrîn et de Kermanshah.

« Le problème kurde est un problème international. »

La deuxième partie d’émission est consacrée à l’association Migrantour représentée ce soir par Philippe John, responsable de Migrantour Paris, et Oulaimatou Diallo, médiatrice du Migrantour Paris. Née d’une initiative européenne, l’association donne la possibilité à des personnes issues des migrations de devenir guide de balades thématiques organisées dans Paris et d’autres villes européennes du réseau Migrantour. En échange, ces guides, appelés passeurs de culture, reçoivent des cours de français ! À Paris par exemple, ils et elles sont formés et accompagnés par des partenaires de l’association tels que le Musée national de l’Histoire de l’Immigration et l’Université Paris-Descartes, afin de faciliter l’intégration des personnes d’origine étrangère.

« On fait un tourisme responsable, équitable et solidaire. »

Côté chroniques, June de notre partenaire Radio Parleur s’est rendu sur le Salon de l’agriculture, au « die-in » des Faucheurs Volontaires d’OGM réunis pour manifester contre l’utilisation des pesticides et notamment du glyphosate. Pour en savoir plus, rendez-vous ici. Quant à Quentin, il nous parle du retour du compositeur Nicolas Jaar avec son dernier album 2012-2017 dévoilé sous le mystérieux pseudonyme de A.A.L (Against All Logic).

Présentation : Inès Edel Garcia / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Xenia Ivanova et Noémi Gloor/ Chronique : June et Quentin Bresson / Web : Claire-Anaïs Rigagneau / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard