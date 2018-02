La Matinale – Cinéma La Clef & FAIR // 13.02

En première partie d’émission, nous recevons Raphaël Vion, directeur du cinéma La Clef dans le 5e arrondissement. Ce cinéma risque de fermer fin mars faute d’accord entre le Comité d’Entreprise de la Caisse d’Épargne d’Île de France (CECEIDF), actuellement propriétaire de la salle, et l’association La Clef qui veut la racheter. Une pétition a été lancée par La Clef pour que le CECEIDF accepte de lui proposer une nouvelle acte de vente.

En deuxième partie, nous recevons Julien Soulié, directeur du FAIR: dispositif de soutien au démarrage de carrière et de professionnalisation en musiques actuelles. Un appel à candidature est lancé du 1er février au 31 mars. Il est accompagné de Julien Mablouké et Fanny Grief du duo Dusk Totem, lauréat de l’édition 2017.

Côté chroniques, Adel nous parle du documentaire Ces jeunes qui tombent réalisé par Cécile Favier et Jacques nous délivre son hebdomadaire message de la propagande vous proposant ses bons plans étudiants.

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Tiffany Battistel / Co-interview : Inès Edel Garcia, Simon Marry et Philipp Fischer / Chroniques : Adel Ittel et Jacques Bouillié / Web : Simon Marry / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard