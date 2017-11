La Matinale – Chroniques d’une ex banquière & ESEL // 20.11

La Matinale reçoit ce soir Aline Farès, ex banquière, qui a décidé de tomber le tailleur pour monter une conférence gesticulée : Chroniques d’une ex-banquière. Elle nous parle de son parcours désenchanté dans le monde de la finance et ses mécanismes. Expliquer, informer le public sur le système économique actuel pour pouvoir l’endiguer ; voilà la nouvelle tâche que s’est donnée Aline Farès après avoir intégré l’ONG Finance Watch. Une conférence sur des magouilles financières qui nous concernent tous !

“Le crédit c’est un palliatif pour une vie de merde et à un moment ça va péter ! »

En deuxième partie d’émission, Henri Taib, artiste, jardinier et Léonard Nguyen Van Thé, jardinier de la guerilla gardening, nous parlent de l’École Spéciale des Espaces libres. Une association qui lutte pour l’occupation libre des espaces inoccupés parisiens. C’est notamment sur la Petite Ceinture que l’ESEL œuvre, en aménageant le territoire et organisant des ateliers de jardinage ouverts à tous. Sur le long terme, ils tentent d’endiguer l’appropriation de cet espace par des acteurs publics et institutionnels pour que la Petite Ceinture reste ouverte aux plus intrépides…

« Notre action est une manière de réenchanter la ville et questionner les espaces. »

Côté chroniques, Emmanuel Raspiengeas revient sur un documentaire qui l’a transporté, « Carré 35 » d’Éric Caravaca et Pitoum se pose une question : « Doit-on boycotter l’œuvre de nos idoles déchues ? »

Présentation : François Pieretti / Co-interviews : Pitoum et Inès / Web : Mathilde soutenue par toute l’équipe / Réalisation : PH Dimitriu / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard