La Matinale – Cantines d’écoles bios & le prix Innovate // 30.01

Un des arguments évoqués contre le passage à l’agriculture biologique et sans pesticides dans les restaurants collectifs est souvent celui du prix. Un argumentaire sapé par le documentaire « Zéro phyto 100 % bio » dont nous recevons aujourd’hui le réalisateur Guillaume Bodin, qui recense et présente une quinzaine de collectivités dans toute la France, qui dans leurs cantines d’écoles ou de maisons de retraite réduisent voire éliminent les pesticides et promeuvent l’agriculture biologique. On parle également avec lui des lobbys des pesticides qui règnent à Bruxelles, ainsi que l’agenda des lois prochainement votées au Parlement français !

« Les couleurs politiques ne sont pas montrées dans le documentaire. On a décidé de présenter les personnes, qui, indépendamment des grands courants politiques, ont mené ces initiatives vertueuses. »

En deuxième partie d’émission, c’est d’un concours à destination des étudiants de l’enseignement supérieur dont il est question. Le concours Innovate!, organisé par la Société Saint-Vincent de Paul, entend inciter les associations étudiantes à innover en matière de solidarité internationale. On reçoit Jean-Charles Mayer, en charge du développement jeune à la Société de Saint-Vincent de Paul et chef de projet du concours Innovate!, qui nous présente ce projet entendant faire se rencontrer le jeune public et des populations peu visibles et en grande précarité.

« L’année dernière lors de la première édition du prix, on a reçu 5 projets dans les trois mois ouverts aux candidatures. Les 55 autres projets, on les a reçus la nuit du dernier jour ouvert aux candidatures. C’est là qu’on voit que c’est un concours destiné aux étudiants! «

Côté chroniques et reportages, on entend Clément lors de la Nuit de la Presse à la Gaîté Lyrique qui avait lieu jeudi dernier, et Jacques, en fin d’émission, comme tous les mardis, nous déverse sa propagande campusienne. A vos agendas!

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Dario Moréal et Tiffany Battistel / Co-interview : Inès Edel Garcia & Maureen Lepers / Chroniques : Clément Gauvin & Jacques Bouillié et Simon Marry / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram & Elsa Landard