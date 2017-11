La Matinale – Où atterrir de Bruno Latour & prix CatalPa // 21.11

Ce soir, la Matinale prend de la hauteur avec Bruno Latour, auteur de « Où atterrir?« . Dans cet ouvrage, il lie dérégulation, explosion des inégalités et négation du dérèglement climatique. Selon lui, la question du climat, dramatique mais pourtant si peu prise en compte par les politiciens actuels, re-dessine les cartographies des jeux de pouvoir dans le monde.

En parlant du changement climatique : « C’est comme si vous fumez et vos parents vous disent que ça provoque le cancer, mais vous continuez quand même à fumer. C’est pas un problème de connaissance, c’est un problème de décision »

En deuxième partie d’émission, on vous parle de l’unique prix récompensant les meilleurs catalogues d’exposition parisiens, le Prix CatalPa.La remise des prix de cette 6ème édition avait lieu jeudi 16 novembre, et ils étaient 10 à concourir pour le titre. L’association Les Arpenteurs d’expositions, à l’origine de ce prix, entend valoriser ce genre éditorial, qui constitue la mémoire de toutes les manifestations artistiques. C’est vrai, ces acteurs de la scène culturelle, rarement mis en avant, sont pourtant chargés de rapporter en un livre l’essentiel d’une exposition … qui prend souvient bien des formes. Pour en parler, on reçoit Christine Auclair, membre du jury du prix CatalPa cette année, et Saint-Véron de Pompée, chef de fabrication du catalogue lauréat de cette année. Quel catalogue d’exposition a raflé le prix cette année ? Pour ça, il va vous falloir écouter l’émission !

On parle beaucoup des événements mais les critiques ne s’intéressent jamais des catalogues, alors que eux ils perdurent après les expositions…

Côté chroniques, Philipp nous parle de la sortie de l’album du pianiste allemand Martin Kohlstedt et Jacques, comme tous les mardis, nous parle du meilleur de l’actu étudiante des jours à venir !