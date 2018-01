La Matinale – Artisan semencier & guide des alternatives // 25.01

Nous recevons en première partie de cette Matinale Sabine Caron, co-directrice de Minga, et Stéphane Camboulive, vice-président de l’Alliance des cuisiniers de Slow Food France. Tous deux participent activement à la campagne Graines d’un Paris d’avenir, lancée depuis septembre dernier. Ayant pour but de promouvoir le métier d’artisan semencier sur la métropole parisienne, la campagne mêle défis écologiques, sociaux et même culinaires. Cette campagne donne l’occasion de penser concrètement aux voies et moyens de construire et défendre ensemble des circuits alimentaires qui soient menés entre habitants, professionnels et citoyens, tout en intégrant des semences de qualité.

Sébastien Vilnat raconte ses 20 années d’expérience dans le secteur associatif, et les solutions alternatives qu’il en a déduites pour atteindre l’autonomie. L’écrivain est avec nous ce soir en plateau, pour nous raconter son parcours et ses idées. En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur le livre Le petit guide des alternatives . Dans son ouvrage,raconte ses 20 années d’expérience dans le secteur associatif, et les solutions alternatives qu’il en a déduites pour atteindre l’autonomie. L’écrivain est avec nous ce soir en plateau, pour nous raconter son parcours et ses idées.

Romane de Elodie nous parle du procès auquel elle a assisté au Palais de Justice. Côté chroniques,de Radio Parleur nous parle de Parcoursup etnous parle du procès auquel elle a assisté au Palais de Justice.

Présentation : Alban Barthélémy / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Gabrielle Bayer et Simon Marry / Chroniques : Romane Salahun et Elodie Hervier / Web : Gabrielle Bayer / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard