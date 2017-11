La Matinale -13 novembre & Festival du film Franco-Arabe // 29.11

Les attentats du 13 novembre étaient il y a plus de deux ans, mais demeurent encore et toujours dans l’esprit de chacun. Mais d’ailleurs, comment évolue, et évoluera, notre mémoire de ces événements? Denis Peschanski, membre du programme de recherche transdisciplinaire dédié aux attentats du 13 novembre, se penche quotidiennement sur cette question. Par une étude étalée sur une douzaine d’années, mêlant plusieurs disciplines et faisant appel à plus de 1000 témoignages, ce projet de recherche tente d’analyser et de mieux comprendre notre mémoire collective et individuelle de ces événements.

« Quels sont les vecteurs de la résilience ? Est-ce qu’on a des marqueurs biologiques de résilience ? »

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur le Festival du film Franco-Arabe de Noisy-le-Sec. Amandine Poret, directrice du festival, est avec nous pour présenter cet événement annuel, ayant lieu depuis 2011. Petit frère du festival de la ville d’Amman, le festival de Noisy est né de la volonté de créer des ponts entre les cultures pour favoriser la compréhension et les échanges. Durant 12 jours, une série de projections aura lieu, de cinéastes originaires des pays arabes et français, en présence de nombreux invités et personnalités du cinéma. Ces rencontres auront lieu du 24 novembre au 5 décembre, au cinéma Le Trianon. Si vous voulez en savoir plus, cliquez ici.

Côté chroniques, Léa nous parle du mois de novembre, et Adel nous fait découvrir un album qui lui a beaucoup plu : Permis de déconstruire.

