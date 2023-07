Avec Hugo, un de nos invités réguliers, nous partons cette fois ci au Zimbabwe. Guitares et mibras se mélangent, dans la classique passerelle entre les traditions des peuples autochtones et la nouvelle pop venue d’occident. Thomas Mapfumo et son merveilleux chimurenga/jit comme figure centrale de l’émission, en excellente compagnie avec Oliver Mtukudzi ou Jonah Sithole, un peu d’amapiano local avec avec Dividing the Element, ou encore un billy woods ambulant qui se ballade sur la bande son (vous comprendrez pourquoi). Bref, encore une franche réussite pour cette équipe qui décidément n’a pas fini de faire parler d’elle…….

La musique du Zimbabwe

Mhuri yekwaRwizi - Nhemamusasa Charif Megarbane - Periscope Up Hallelujah Chicken Run Band - Mwana Wanai Dada Naye Thomas Mapfumo - Hwahwa Dividing the Element - Munyepi Oliver Mtukudzi - Todii Jonah Sithole - Ndinomutevera Mambo billy woods - asylum Dividing the Element - Munyepi

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Antoine Carrière et Hugo Brinkhuysen. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Chutes Victoria, Zimbabwe © Vberger