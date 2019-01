Pour la première émission de l’année 2019, Mappemonde prend pas trop de risque avec la cinquième émission canadienne et la troisième émission en zone Pacific Northwest (après Seattle et Portland et en attenant Eugene en préparation avec le groupe Smear). Découvrez les sons chaloupés du plus grand port du Canada qui abrite une des plus grandes communauté asiatique du continent américain. Pop, ambient, hardcore et indie au programme de cette émission sur la musique à Vancouver.

La musique à Vancouver

Ce soir en direct sur Radio Campus Paris (93.9 FM)

Abonnez-vous dans nos réseaux

Merci de vous abonner à la page Facebook de l’émission, le moyen idéal pour recevoir des news sur les prochains shows. Et surtout parlez-en autour de vous. Notre extraordinaire compte Instagram est là pour un accès VIP aux coulisses de Mappemonde.

Photo : Vancouver, English Bay © No real name given