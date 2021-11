Pour cette semaine Mappemonde était de retour en Afrique, et plus spécifiquement au Maghreb ! Si vous avez été attentifs vous vous souvenez qu’on y était passé il n’y a pas si longtemps (du côté de l’Egypte, le podcast un jour peut-être), ou encore à Oran il y a presque 2 ans. Cette fois direction la Tunisie pour vous parler de la musique de Tunis, on s’y perd dans les faubourgs de la capitale pour y dénicher quelques unes des perles musicales de la riche culture tunisoise.

Des belles choses au programme, un peu de yéyé francophone en joker pour commencer, un peu de mezoued style typique de la musique populaire tunisienne, de l’ambient, du chaâbi dopé aux beats occidentaux, du deconstructed club, du jazz minimaliste de chez ECM, et le traditionnel morceau techno pour terminer.

La musique de Tunis

Jacqueline Taïeb - Ce soir je m'en vais Fatma Boussaha - Ya ammi chifour Anasisana - Waves of sentiment Nuri - Trub Ammar 808 - Degdega Deena Abdelwahed - Insaniyti Anouar Brahem - Parfum de gitane Loco Dice - Magnets

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Rue Boukhris, Tunis © WildTunis.