Cette fois ci nous ne sommes que 2, et ça tombe plutôt mal parce que la musique de notre destination du jour nous a donné un peu de fil à retordre ; il s’agit de la Thaïlande (destination si compliqué qu’on a choisi un pays plutôt qu’une ville, c’est vous dire). Un peu de musique traditionnel en perspective, c’est en général ce qui nous parvient le mieux en occident, mais également plusieurs version de la pop local, en particulier le Molam et le Luk Thung, vous allez voir c’est trop cool. Et pour bien commencer les choses… un morceau de rap suédois, avec un twist thaïlandais.

La musique thaïlandaise

Thaiboy Digital & Yung Lean – Diamonds

Mueangmon Sombatjaroen – Morp jai hai nang

Lana Orchid Ensemble – Pumpeng

Phimpha Phonsiri – Buea Phu Chai Chai Dam

Udom Silapin Na Chiang Mai – Mon Yok Sop

Phensi Phongsi – Sao So Ro Rak

Angkhanang Khunchai – Isan Lam Phloen

Khabuan Mukda – Phasa Chai

คณะ รุ่งทวี (Khana Rung Thawi) – แห่สดดนตรีพื้นบ้านหนองโก ชุดที่ 9 (extrait)

Phum Viphurit – Lover Boy

Robert Millis – Blind Street Singer, Thailand

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Chiang Mai, Thailande © CEphoto, Uwe Aranas