Même la quarantaine et le coronavirus n’empêchent pas Mappemonde de vous parler musique. Cette semaine, une émission montée avec les moyens du bords sur la musique de San Francisco. Une tracklist extrêmement éclectique allant du proto-funk des années 70 au black metal actuel. On découvre tout l’éventail de goûts et de couleurs de l’indie music américaine.

On était déjà allé se promener du côté de la Californie du Nord à l’occasion de l’épisode spécial sur le Summer of Love mais c’est la première fois qu’on va à SF.

La musique de San Francisco

Sly & The Family Stone – Dance to the Music

Fuzz – Pollinate

Matmos – Breaking Bread

Girls – Alex

Deerhoof – Fresh Born

Om – Pilgrimage (reprise)

Oxbow – Time, Gentlmen, Time

E-40 – Choices

Deafheaven – Dream House

Grouper – Labyrinth

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot, Léo Vesco, Maxime Valette et Antoine Carrière. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey.