Nos petites pérégrinations podcasto-passéistes, en partie justifiées par notre fainéantise relative quand vient le moment fatidique d’entretenir nos pages et réseaux, ont ceci de rigolo qu’elles nous amènent à parler de l’Italie sans que cela soit en rapport avec leur victoire récente au pieds ballon, ou de se balader en Belgique sans faire mention des inondations récentes, ou encore juste la surprise de nous entendre déblatérer sur tout et rien sans faire mention du Covid (c’est dire le retard qu’on a pris sur nos podcasts). Et pour aujourd’hui cette faille spatio-temporelle nous amène à vous proposer une émission de Saint-Valentin en plein milieu de l’été.

Émission thématique donc, et comme Mappemonde essaye vaguement de garder son approche géographique quand c’est possible, pour traiter du thème on vous proposait d’aborder le thème de l’amour en musique via des déclarations faites à des villes, des bars, des pays ou autre. Ca nous donne une playlist très éclectique, entre pop indie, du post-punk instrumental et romantique, un petit peu de Jacques Brel, des volutes électroniques des deux côtés de la manche, ou encore du rap céfran de deux frères dans la légende.

La musique de Saint-Valentin

Coconut Records - West Coast The Durutti Column - 28 Oldham Street The Strokes - New York city cops Jacques Brel - Le plat pays Outkast - ATliens PNL - La misère est si belle Thylacine - Irkutsk Ali Farka Touré & Toumani Diabaté - Monsieur le maire de Niafunké Burial - Shell of light MHD - Afro-trap p.3 Rone - Brest

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Lili Klein. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Antonin Rey.