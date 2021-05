Cette semaine direction le Forez pour parler de la musique de Saint-Etienne. On part dans le chaudron, les poteaux carrés, Platoche, les cheveux soyeux de Rocheteau, les mines aussi forcément pour ce retour de Mappemonde en France.

Au programme, Monthy forcément pour chanter allez les verts histoire de ce souvenir de cette équipe qui quand même a fait rêver beaucoup de monde en 1976. Après cette petite introduction on s’engage dans des débats houleux autour des boucles d’oreilles de Bernard Lavilliers, on fait l’arrêt groupe de punk-noise local, un échappé de Noir Désir, un peu de rock progressif 80’s Stereolabesque, de l’ambient, de la minimal wave et de la house.

La musique de Saint-Etienne

Monthy - Allez les verts Bernard Lavilliers - Fensch vallée Dezoriental - Watani Jubilé - Strange Ideas Serge Teyssot-Gay - Tout le monde est dans le coup L'empire des sons - Moitié panthère Tamagawa - Ciel et terre Redbong - K'dla gueule Ferdinand et les philosophes - Toujours pareil Cha Cha Guitri - Monsieur Madame Roger West - End house

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière et Maxime Kokocinzki Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne © KevFB.