On revient au cours habituel des choses après notre rencontre de 3h avec les amis d’Amplitudes sur les Montagnes. Retour en Europe de l’est pour cette fois, ça faisait quelques temps qu’on était pas passé dans le coin, et pour une fois on ne s’intéresse pas à une ville mais à un pays histoire de varier les plaisirs, on s’arrête un peu sur la musique de la Roumanie.

Direction les Carpates donc pour essayer de défricher un peu les scènes de la musique Roumaine. On vous déblaye tout ça en commençant sur de l’euro-dance histoire de partir sur de bonnes bases, on passe par de la synth-pop, un peu de rock progressif qui lorgne vers les musiques électroniques, de l’EBM qui aime l’indus, de minimal tech, ou micro tech comme vous voulez et un peu de nu-disco pour terminer.

La musique de Roumanie

Genius - GSM Alexandra Stan - Mr. Saxobeat Grupul Stereo - Plopi Impari Xenofolk - Orice pentru tine, baby Borusiade - Lament Rodion G.A. - Canter Fulger Rhadoo - Bau Christi Cons - Hollow Khidja - Drums of Taksim

Abonnez-vous dans nos réseaux

Même après plus de 200 épisode, c’est toujours pareil : pour suivre Mappemonde, vous pouvez vous abonner à la page Facebook ainsi que le compte Instagram. Vous pouvez écouter l’intégrale des podcasts via iTunes, Spotify et autres plateformes de podcast (cherchez : « mappemonde radio campus paris » et abonnez-vous aux updates).

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette et Maxime Kokocinzki. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Mont Moldoveanu, Roumanie © Martin Michálek.