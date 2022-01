Dernier épisode des podcasts perdus de fin d’année de Mappemonde et on termine sur un retour dans une ville et une culture qu’on aime beaucoup à Mappemonde, la musique brésilienne et plus particulièrement la scène de Rio de Janeiro. Le premier passage datait des débuts de l’émission (la 8eme émission même si on veut être précis) et c’est finalement assez étonnant qu’on ne soit pas revenu plus tôt dans cette ville de Rio, tant la culture musicale y est variée, intrigante et pleine de surprises.

On y parle forcément beaucoup de samba, de jazz aussi et de bossa forcément, tant ceux-ci semblent indissociables de la musique brésilienne du 20e siècle. On fait quelques détours par la France notamment pour évoquer la place particulière de la musique brésilienne par chez nous, on passe sur des influences croisées avec la musique américaine et l’american primitivism notamment, et parfois on s’acoquine avec de la pop ou du punk.

C’était donc la dernière livraison des podcasts perdus de Mappemonde pour cette fin d’année, on espère que ça vous a plu (envoyez du love et des likes pour nous forcer à reprendre de manière plus rigoureuse nos podcasts) et on vous donne rendez-vous le 6 Janvier prochain (toujours à 21h) pour la première émission de 2022. Bonne année, des bisous etc etc..

La musique de Rio de Janeiro 2

Les Masques & Le trio Camara - Initiation Bola Sete - Vira Mundo Penba Cartola - A Mesma Estoria Ana Frango Eletrico - Devia Ter Ficado Menos Chico Buarque - Construçao Jorge Ben - Para ouvrir no radio Joao do Vale - Morena do Grotao Arthur Verocai - Dedicada a ela Elza Soares - Maria Da Vila Matilde Elis Regina - Ye Mele

