Après avoir compté attentivement, nous sommes bien à la 7ème émission sur Paname. D’abord les 20 ans de musique à Paris pour les 20 ans de Radio Campus, puis la séries des émission banlieue (nord sud est ouest), celle sur les étrangers de passage à Paris, nous voici donc de nouveau dans la capitale, pour un format plus classique. Cette fois ci Lucyle nous accompagne, pour une séance de rattrapage de la vivace scène punk/post-punk parisienne contemporaine ; mais il y aura aussi des bizarreries électroniques (dont on ne se lassera jamais sachez-le), bref c’est l’éclectisme parisien dans toute sa splendeur.

La musique de passage à Paris

Pierre Barouh - Les uns et les autres Purrs - Keep Swimming Alan Braxe + DJ Falcon - Step by Step Heldon - Une drôle de journée Romance - Le net Crystalmess - Mariages burlesques Kassel Jaeger - Shifted in Dreams Pop Crimes - Seasons & Storms Pépé Bradock - Deep Burnt

Une émission animée et réalisée par Léo Vesco, Maxime Valette, Antoine Carrière, et Lucyle Espieussas. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Générique réalisé par Maxime Kokocinzki. Photo : Une radieuse après-midi devant La Rotonde, Paris © Léo Vesco